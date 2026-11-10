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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 65
Yunus
65
10:65
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
ﱣ
يَحۡزُنكَ
ﱤ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱥﱦ
إِنَّ
ﱧ
ٱلۡعِزَّةَ
ﱨ
لِلَّهِ
ﱩ
جَمِيعًاۚ
ﱪﱫ
هُوَ
ﱬ
ٱلسَّمِيعُ
ﱭ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱮ
٦٥
ﱯ
Пусть тебя не печалит то, что они говорят, ибо могущество целиком принадлежит Аллаху. Он - Слышащий, Знающий.
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