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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 63
Yunus
63
10:63
الذين امنوا وكانوا يتقون ٦٣
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٦٣
ٱلَّذِينَ
ﱌ
ءَامَنُواْ
ﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
يَتَّقُونَ
ﱏ
٦٣
ﱐ
Они уверовали и были богобоязненны.
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