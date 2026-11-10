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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 60
Yunus
60
10:60
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٦٠
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٦٠
وَمَا
ﲡ
ظَنُّ
ﲢ
ٱلَّذِينَ
ﲣ
يَفۡتَرُونَ
ﲤ
عَلَى
ﲥ
ٱللَّهِ
ﲦ
ٱلۡكَذِبَ
ﲧ
يَوۡمَ
ﲨ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﲩﲪ
إِنَّ
ﲫ
ٱللَّهَ
ﲬ
لَذُو
ﲭ
فَضۡلٍ
ﲮ
عَلَى
ﲯ
ٱلنَّاسِ
ﲰ
وَلَٰكِنَّ
ﲱ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲲ
لَا
ﲳ
يَشۡكُرُونَ
ﲴ
٦٠
ﲵ
Что думают о Дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Воистину, Аллах милостив к людям, но большинство их неблагодарно.
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