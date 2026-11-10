Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 56
Yunus
56
10:56
هو يحيي ويميت واليه ترجعون ٥٦
هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٦
هُوَ
ﱫ
يُحۡيِۦ
ﱬ
وَيُمِيتُ
ﱭ
وَإِلَيۡهِ
ﱮ
تُرۡجَعُونَ
ﱯ
٥٦
ﱰ
Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.