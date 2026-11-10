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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 53
Yunus
53
10:53
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣
۞ وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ
ﳖ ﳗ
أَحَقٌّ
ﳘ
هُوَۖ
ﳙﳚ
قُلۡ
ﳛ
إِي
ﳜ
وَرَبِّيٓ
ﳝ
إِنَّهُۥ
ﳞ
لَحَقّٞۖ
ﳟﳠ
وَمَآ
ﳡ
أَنتُم
ﳢ
بِمُعۡجِزِينَ
ﳣ
٥٣
ﳤ
Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?». Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это - подлинная правда, и вам не избежать этого».
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