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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 51
Yunus
51
10:51
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
أَثُمَّ
ﲻ
إِذَا
ﲼ
مَا
ﲽ
وَقَعَ
ﲾ
ءَامَنتُم
ﲿ
بِهِۦٓۚ
ﳀﳁ
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﳂ
وَقَدۡ
ﳃ
كُنتُم
ﳄ
بِهِۦ
ﳅ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﳆ
٥١
ﳇ
Неужели вы уверуете в них только тогда, когда они постигнут вас? Неужели теперь, после того, как вы торопили их?
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