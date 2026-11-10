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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 49
Yunus
49
10:49
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٩
قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةًۭ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩
قُل
ﲕ
لَّآ
ﲖ
أَمۡلِكُ
ﲗ
لِنَفۡسِي
ﲘ
ضَرّٗا
ﲙ
وَلَا
ﲚ
نَفۡعًا
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
مَا
ﲝ
شَآءَ
ﲞ
ٱللَّهُۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أُمَّةٍ
ﲢ
أَجَلٌۚ
ﲣﲤ
إِذَا
ﲥ
جَآءَ
ﲦ
أَجَلُهُمۡ
ﲧ
فَلَا
ﲨ
يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
ﲩ
سَاعَةٗ
ﲪ
وَلَا
ﲫ
يَسۡتَقۡدِمُونَ
ﲬ
٤٩
ﲭ
Скажи: «Я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час».
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