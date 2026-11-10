Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 41
Yunus
41
10:41
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَإِن
ﳗ
كَذَّبُوكَ
ﳘ
فَقُل
ﳙ
لِّي
ﳚ
عَمَلِي
ﳛ
وَلَكُمۡ
ﳜ
عَمَلُكُمۡۖ
ﳝﳞ
أَنتُم
ﳟ
بَرِيٓـُٔونَ
ﳠ
مِمَّآ
ﳡ
أَعۡمَلُ
ﳢ
وَأَنَا۠
ﳣ
بَرِيٓءٞ
ﳤ
مِّمَّا
ﳥ
تَعۡمَلُونَ
ﳦ
٤١
ﳧ
Если тебя сочтут лжецом, то скажи: «Мне достанутся мои деяния, а вам - ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.