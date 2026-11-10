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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 36
Yunus
36
10:36
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شييا ان الله عليم بما يفعلون ٣٦
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦
وَمَا
ﱶ
يَتَّبِعُ
ﱷ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
ظَنًّاۚ
ﱺﱻ
إِنَّ
ﱼ
ٱلظَّنَّ
ﱽ
لَا
ﱾ
يُغۡنِي
ﱿ
مِنَ
ﲀ
ٱلۡحَقِّ
ﲁ
شَيۡـًٔاۚ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱللَّهَ
ﲅ
عَلِيمُۢ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
يَفۡعَلُونَ
ﲈ
٣٦
ﲉ
Большинство их следует своим предположениям, но ведь предположения никак не могут заменить истину. Воистину, Аллаху известно о том, что они совершают.
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