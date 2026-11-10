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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 34
Yunus
34
10:34
قل هل من شركايكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون ٣٤
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤
قُلۡ
ﱁ
هَلۡ
ﱂ
مِن
ﱃ
شُرَكَآئِكُم
ﱄ
مَّن
ﱅ
يَبۡدَؤُاْ
ﱆ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱇ
ثُمَّ
ﱈ
يُعِيدُهُۥۚ
ﱉﱊ
قُلِ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
يَبۡدَؤُاْ
ﱍ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
يُعِيدُهُۥۖ
ﱐﱑ
فَأَنَّىٰ
ﱒ
تُؤۡفَكُونَ
ﱓ
٣٤
ﱔ
Скажи: «Есть ли среди тех, кого вы придаете в сотоварищи к Аллаху, такой, который создает творение, а затем воссоздает его?». Скажи: «Аллах создает творение, а затем воссоздает его. До чего же вы отвращены от истины!».
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