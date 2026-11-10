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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 105
Yunus
105
10:105
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَأَنۡ
ﳁ
أَقِمۡ
ﳂ
وَجۡهَكَ
ﳃ
لِلدِّينِ
ﳄ
حَنِيفٗا
ﳅ
وَلَا
ﳆ
تَكُونَنَّ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﳉ
١٠٥
ﳊ
Искренне обрати свой лик к религии и не будь одним из многобожников.
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