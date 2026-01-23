Войти
Ya-Sin

.36

Йа Син

036

Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Пречист Тот, в Чьей Руке власть над всякой вещью! К Нему вы будете возвращены.
