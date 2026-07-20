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As-Sajdah
10
32:10
وقالوا ااذا ضللنا في الارض اانا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ١٠
وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَـٰفِرُونَ ١٠
وَقَالُوٓاْ
أَءِذَا
ضَلَلۡنَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَءِنَّا
لَفِي
خَلۡقٖ
جَدِيدِۭۚ
بَلۡ
هُم
بِلِقَآءِ
رَبِّهِمۡ
كَٰفِرُونَ
١٠
Они говорят: «Неужели после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении?». Но они не веруют во встречу со своим Господом.
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Amer Abbas
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7 лет назад
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Айа 32:10-14
Опубликовано в
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
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