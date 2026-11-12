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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Najm Ая 9
An-Najm
9
53:9
فكان قاب قوسين او ادنى ٩
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ٩
فَكَانَ
ﱦ
قَابَ
ﱧ
قَوۡسَيۡنِ
ﱨ
أَوۡ
ﱩ
أَدۡنَىٰ
ﱪ
٩
ﱫ
Он находился от него (Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе.
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