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Тафсир: An-Najm 53:61
An-Najm
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَأَنتُمۡ
ﲔ
سَٰمِدُونَ
ﲕ
٦١
ﲖ
и забавляетесь (или поете; или надменно задираете головы)?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na hali nyinyi mnapumbaa na mmeipa mgongo?