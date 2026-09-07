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Тафсир: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
ﲐ
وَلَا
ﲑ
تَبۡكُونَ
ﲒ
٦٠
ﲓ
смеетесь, а не плачете,
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:59 до 53:62
أفمِن هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحيحًا، وتضحكون منه سخرية واستهزاءً، ولا تبكون خوفًا من وعيده، وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده، وسلِّموا له أموركم.