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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Najm Ая 6
An-Najm
6
53:6
ذو مرة فاستوى ٦
ذُو مِرَّةٍۢ فَٱسْتَوَىٰ ٦
ذُو
ﱚ
مِرَّةٖ
ﱛ
فَٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
٦
ﱝ
и прекрасным сложением (или благоразумием). Он вознесся (или выпрямился)
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