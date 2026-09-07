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Тафсир: An-Najm 53:58
An-Najm
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَيۡسَ
ﲄ
لَهَا
ﲅ
مِن
ﲆ
دُونِ
ﲇ
ٱللَّهِ
ﲈ
كَاشِفَةٌ
ﲉ
٥٨
ﲊ
и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ }
أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به.