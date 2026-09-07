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Тафсир: An-Najm 53:57
An-Najm
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ﲁ
ٱلۡأٓزِفَةُ
ﲂ
٥٧
ﲃ
Приближающееся (День воскресения) приблизилось,
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( أَزِفَتِ الآزفة ) أى : قربت الساعة ، ودنت القيامة ، يقال : أزِف السفر - كفرح - أزَفاً ، إذا دنا وقرب ، وأل فى الآزفة للعهد ، وهى عَلَم بالغلبة على الساعة .