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Тафсир: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
ﱻ
نَذِيرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنُّذُرِ
ﱾ
ٱلۡأُولَىٰٓ
ﱿ
٥٦
ﲀ
Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели.
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