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Тафсир: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
ﱲ
مَا
ﱳ
غَشَّىٰ
ﱴ
٥٤
ﱵ
которые покрыло то, что покрыло.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (٥٤)
] پاشان خوای گەورە بەردبارانی كردن وە هەرچی سزا هەبوو پێی چەشتن و بە سزا دایپۆشین.