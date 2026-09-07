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Тафсир: An-Najm 53:53
An-Najm
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
ﱯ
أَهۡوَىٰ
ﱰ
٥٣
ﱱ
Он низверг опрокинутые селения (селения народа Лута),
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" والمؤتفكة "
، قرى قوم لوط،
" أهوى "
،
أسقط أي:
أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء.