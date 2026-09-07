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Тафсир: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
ﱤ
نُوحٖ
ﱥ
مِّن
ﱦ
قَبۡلُۖ
ﱧﱨ
إِنَّهُمۡ
ﱩ
كَانُواْ
ﱪ
هُمۡ
ﱫ
أَظۡلَمَ
ﱬ
وَأَطۡغَىٰ
ﱭ
٥٢
ﱮ
а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Akawaangamiza watu wa Nūḥ hapo kabla. Hao walikuwa ni wakali zaidi wa uasi na wakubwa zaidi wa ukafiri kuliko wale waliokuja baada yao.