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Тафсир: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
ﱤ
نُوحٖ
ﱥ
مِّن
ﱦ
قَبۡلُۖ
ﱧﱨ
إِنَّهُمۡ
ﱩ
كَانُواْ
ﱪ
هُمۡ
ﱫ
أَظۡلَمَ
ﱬ
وَأَطۡغَىٰ
ﱭ
٥٢
ﱮ
а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
* وقوله : ( وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ . . ) أى : وأهلك - أيضا - قوم نوح من قبل إهلاكه لعاد وثمود . .( إِنَّهُمْ كَانُواْ ) أى : قوم نوح ( هُمْ أَظْلَمَ وأطغى ) أى : هم كانوا أشد فى الظلم والطغيان من عاد وثمود ، فقد آذوا نوحا - عليه السلام - أذى شديدا ، استمر صابرا عليه زمنا طويلا . وكان هلاكهم بالطوفان ، كما قال - تعالى - : ( فَأَخَذَهُمُ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ ) وقدم قبيلتى عاد وثمود فى الذكر على قوم نوح - مع أن قوم نوح أسبق - لأن هاتين القبيلتين كانتا مشهورتين عند العرب أكثر ، وديارهم معروفة لهم .