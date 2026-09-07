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Тафсир: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ
ﱛ
أَهۡلَكَ
ﱜ
عَادًا
ﱝ
ٱلۡأُولَىٰ
ﱞ
٥٠
ﱟ
Он погубил первых адитов,
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Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُۥۤ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ ٥٠﴾ وَفِي قِرَاءَة بِإِدْغَامِ التَّنْوِين فِي اللَّام وَضَمّهَا بِلَا هَمْزَة وَهِيَ قوم عاد والأخرى قوم صالح