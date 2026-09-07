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Тафсир: An-Najm 53:49
An-Najm
49
53:49
وانه هو رب الشعرى ٤٩
وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ٤٩
وَأَنَّهُۥ
ﱖ
هُوَ
ﱗ
رَبُّ
ﱘ
ٱلشِّعۡرَىٰ
ﱙ
٤٩
ﱚ
Он - Господь Сириуса.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (٤٩)
] وە هەر خوای گەورە پەروەردگاری ئەستێرەكانە ئەو ئەستێرانەی كـە گـەشـاوەن، ئـەووتـرێـت: (الشِّعْرَى) ئـەستێرەیـەكـە لـە پشت (جـەوزاء ), یـاخـود (جـەوزاء ) خـۆیـەتی كە كۆمەڵیك لە عەرەب دەیانپەرست .