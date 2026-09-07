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Тафсир: An-Najm 53:48
An-Najm
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَأَنَّهُۥ
ﱑ
هُوَ
ﱒ
أَغۡنَىٰ
ﱓ
وَأَقۡنَىٰ
ﱔ
٤٨
ﱕ
Он избавляет от нужды (или дарует богатство) и наделяет собственностью (или удовлетворяет).
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨)
] وە هەر خوای گەورەیە كە كەسانێك دەوڵەمەند ئەكات وە كەسانێك فەقیر ئەكات, یان ئەبەخشێ بە كەسانێك دەوڵەمەندیان ئەكات وە كەسانێك لەوە زیاتریشیان پێ ئەبەخشێ, یاخود خواى گەورە خۆى دەوڵەمەند كردووەو خەڵكى وا لێكردووە پێویستیان بە خوا بێت، یاخود (وَأَقْنَى) كەسانێك ڕازی ئەكات .