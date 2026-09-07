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Тафсир: An-Najm 53:46
An-Najm
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٍ
ﱈ
إِذَا
ﱉ
تُمۡنَىٰ
ﱊ
٤٦
ﱋ
из капли, которая извергается.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦)
] لە دڵۆپە ئاوێك كە مەنییە كە ئەچێتە ناو ڕەحمی مێیەكەوە .