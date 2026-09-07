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Тафсир: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
ﱁ
خَلَقَ
ﱂ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ﱃ
ٱلذَّكَرَ
ﱄ
وَٱلۡأُنثَىٰ
ﱅ
٤٥
ﱆ
Он сотворил пару - мужчину и женщину (или самца и самку) -
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَیۡنِ﴾ الصنفين ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ ٤٥﴾