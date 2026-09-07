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Тафсир: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
ﳬ
هُوَ
ﳭ
أَمَاتَ
ﳮ
وَأَحۡيَا
ﳯ
٤٤
ﳰ
Он умерщвляет и оживляет.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwamba Yeye Ndiye Anayemfisha Anayetaka afe miongoni mwa vuimbe Vyake na Ndiye Anayemuhuisha Anayetaka ahuike miongoni mwao. Basi Yeye Ndiye Aliyepwekeka, kutakasika ni Kwake, kwa kuhuisha na kufisha.