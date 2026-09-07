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Тафсир: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
ﳢ
إِلَىٰ
ﳣ
رَبِّكَ
ﳤ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﳥ
٤٢
ﳦ
К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный предел).
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر قدرته ورحمته ، فقال - تعالى - : ( وَأَنَّ إلى رَبِّكَ المنتهى ) . أى : وأن إلى ربك وحده - لا إلى غيره - انتهاء الخلق ومرجعهم ومصيرهم فيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .فقوله : ( المنتهى ) : مصدر بمعنى الانتهاء ، والمراد بذلك مرجعهم إليه - تعالى - وحده .