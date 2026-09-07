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Тафсир: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
ﳢ
إِلَىٰ
ﳣ
رَبِّكَ
ﳤ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﳥ
٤٢
ﳦ
К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный предел).
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السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى }
أي: إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم، والرحمة وسائر الكمالات.