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Тафсир: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
ﳝ
يُجۡزَىٰهُ
ﳞ
ٱلۡجَزَآءَ
ﳟ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
ﳠ
٤١
ﳡ
а затем он получит воздаяние сполна.
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Tafsir Ibn Kathir
وهكذا قال هاهنا :
( ثم يجزاه الجزاء الأوفى )
أي : الأوفر .