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Тафсир: An-Najm 53:40
An-Najm
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
ﳘ
سَعۡيَهُۥ
ﳙ
سَوۡفَ
ﳚ
يُرَىٰ
ﳛ
٤٠
ﳜ
Его устремления будут увидены,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وأن سعيه سوف يرى )
في ميزانه يوم القيامة ،
[ مأخوذة ]
من : أريته الشيء .