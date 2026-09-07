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Тафсир: An-Najm 53:39
An-Najm
39
53:39
وان ليس للانسان الا ما سعى ٣٩
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩
وَأَن
ﳑ
لَّيۡسَ
ﳒ
لِلۡإِنسَٰنِ
ﳓ
إِلَّا
ﳔ
مَا
ﳕ
سَعَىٰ
ﳖ
٣٩
ﳗ
Человек получит только то, к чему он стремился.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwamba binadamu hapewi malipo isipokuwa kwa kile alichokichuma yeye mwenyewe kwa juhudi zake.