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Тафсир: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
ﳋ
تَزِرُ
ﳌ
وَازِرَةٞ
ﳍ
وِزۡرَ
ﳎ
أُخۡرَىٰ
ﳏ
٣٨
ﳐ
Ни одна душа не понесет чужого бремени.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:38 до 53:39
أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحد، وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه.