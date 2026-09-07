Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
وَفَّىٰٓ
ﳉ
٣٧
ﳊ
и Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью?
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
[وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى } أي:
قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه