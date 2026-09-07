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Тафсир: An-Najm 53:36
An-Najm
36
53:36
ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦
أَمۡ
ﲿ
لَمۡ
ﳀ
يُنَبَّأۡ
ﳁ
بِمَا
ﳂ
فِي
ﳃ
صُحُفِ
ﳄ
مُوسَىٰ
ﳅ
٣٦
ﳆ
Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы (Моисея)
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
নাকি তাকে জানানো হয়নি যা আছে মূসার সহীফায়,