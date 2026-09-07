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Тафсир: An-Najm 53:35
An-Najm
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
ﲹ
عِلۡمُ
ﲺ
ٱلۡغَيۡبِ
ﲻ
فَهُوَ
ﲼ
يَرَىٰٓ
ﲽ
٣٥
ﲾ
Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его?
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?