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Тафсир: An-Najm 53:34
An-Najm
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
ﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
وَأَكۡدَىٰٓ
ﲷ
٣٤
ﲸ
дал мало и прекратил давать вовсе?
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:33 до 53:34
أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا مِن ماله، ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه؟