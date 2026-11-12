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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Najm Ая 2
An-Najm
2
53:2
ما ضل صاحبكم وما غوى ٢
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢
مَا
ﱅ
ضَلَّ
ﱆ
صَاحِبُكُمۡ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
غَوَىٰ
ﱉ
٢
ﱊ
Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути.
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