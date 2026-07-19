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An-Najm
16
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
Тогда Лотос покрыло то, что покрыло (золотая саранча, или группы ангелов, или повеление Аллаха).
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦)
] وە ئەو دار سیدرەش دائەپۆشرێ بە نووری خوای گەورە، یان بە فەرمانی خوای گەورە، یان بە پۆلێك مەلائیكەت، یان بە كوللەى ئاڵتوون .