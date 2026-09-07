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Тафсир: An-Najm 53:15
An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
ﲆ
جَنَّةُ
ﲇ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
ﲈ
١٥
ﲉ
возле которого находится Сад пристанища.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - ما يدل على شرف هذا المكان فقال : ( عِندَهَا جَنَّةُ المأوى ) .أى : عند سدرة المنتهى ، جنة المأوى . أى : الجنة التى تأوى وتسكن إليها أرواح المؤمنين الصادقين ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .