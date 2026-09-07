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Тафсир: An-Najm 53:15
An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
ﲆ
جَنَّةُ
ﲇ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
ﲈ
١٥
ﲉ
возле которого находится Сад пристанища.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : عندها جنة المأوى تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة [ ص: 90 ] المنتهى . وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سبرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد " عندها جنة المأوى " يعني جنة المبيت . قال مجاهد : يريد أجنه . والهاء للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال الأخفش : أدركه ، كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه . وقراءة العامة جنة المأوى قال الحسن : هي التي يصير إليها المتقون . وقيل : إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء ; قاله ابن عباس . وهي عن يمين العرش . وقيل : هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة . وقيل : إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى . وإنما قيل لها : جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها . وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها ، والله أعلم .