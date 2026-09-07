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Тафсир: An-Najm 53:13
An-Najm
13
53:13
ولقد راه نزلة اخرى ١٣
وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣
وَلَقَدۡ
ﱽ
رَءَاهُ
ﱾ
نَزۡلَةً
ﱿ
أُخۡرَىٰ
ﲀ
١٣
ﲁ
Он уже видел его другое нисхождение
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, alimuona Jibrili, kwa sura zake za uhakika Alizomuumba nazo Mwenyezi Mungu,