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Тафсир: An-Najm 53:13
An-Najm
13
53:13
ولقد راه نزلة اخرى ١٣
وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣
وَلَقَدۡ
ﱽ
رَءَاهُ
ﱾ
نَزۡلَةً
ﱿ
أُخۡرَىٰ
ﲀ
١٣
ﲁ
Он уже видел его другое нисхождение
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Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى }
أي: رأى محمد جبريل مرة أخرى، نازلا إليه.