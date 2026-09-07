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Тафсир: An-Najm 53:12
An-Najm
12
53:12
افتمارونه على ما يرى ١٢
أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٢
أَفَتُمَٰرُونَهُۥ
ﱸ
عَلَىٰ
ﱹ
مَا
ﱺ
يَرَىٰ
ﱻ
١٢
ﱼ
Неужели вы будете препираться с ним о том, что он увидел?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.