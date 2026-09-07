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Тафсир: An-Najm 53:11
An-Najm
11
53:11
ما كذب الفواد ما راى ١١
مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ١١
مَا
ﱲ
كَذَبَ
ﱳ
ٱلۡفُؤَادُ
ﱴ
مَا
ﱵ
رَأَىٰٓ
ﱶ
١١
ﱷ
и сердце не солгало о том, что он увидел.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١)
] ئەوەی كە دڵی پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم بینی درۆ نەبوو دڵی ڕاستی كرد.