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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Najm Ая 10
An-Najm
10
53:10
فاوحى الى عبده ما اوحى ١٠
فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ١٠
فَأَوۡحَىٰٓ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
عَبۡدِهِۦ
ﱮ
مَآ
ﱯ
أَوۡحَىٰ
ﱰ
١٠
ﱱ
Он внушил Его рабу откровение,
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