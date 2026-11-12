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Tafsir Fathul Majid Тафсир: An-Najm Ая 1
An-Najm
1
53:1
والنجم اذا هوى ١
وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١
وَٱلنَّجۡمِ
ﱁ
إِذَا
ﱂ
هَوَىٰ
ﱃ
١
ﱄ
Клянусь звездой, когда она падает (или частью Корана, когда она нисходит)!
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